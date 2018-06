OM eist 12 jaar na steekincident met dodelijke afloop

Een 22-jarige man uit Winterswijk kwam bij de steekpartij om het leven, zijn broer raakte gewond.

De steekpartij vindt buiten plaats kort nadat er rond twee uur ’s nachts onenigheid in het café is ontstaan tussen twee groepen. Nadat de ruzie is gesust, gaan de slachtoffers van de steekpartij samen met een aantal anderen naar buiten. Zij blijven vervolgens voor het café staan praten.

Op een gegeven moment besluiten de twee verdachten om ook naar buiten te gaan, waarna opnieuw een vechtpartij ontstaat. Getuigen zien dan dat de 35-jarige man een mes bij zich heeft. De 22-jarige man uit Winterswijk raakt dodelijk gewond nadat hij in zijn rug wordt gestoken. Zijn broer raakt gewond; ook hij wordt in de rug gestoken. Na de schermutseling gaan de twee Enschedeërs weer het café in.

Uit onderzoek blijkt dat er twee messen bij het incident zijn gebruikt. Deze zijn afkomstig uit de keuken van het café. De messen zijn na het steekincident in de keuken van het café gevonden, vlakbij de plek waar ook de verdachten zijn aangetroffen. Op de messen blijkt DNA-materiaal te zitten van de slachtoffers en van de 35-jarige.

Volgens de officier van justitie is vast komen te staan dat de twee verdachten elk een mes hebben gebruikt. Op zijn minst heeft de 32-jarige verdachte er weet van gehad dat de 35-jarige verdachte een mes bij zich had, aldus de officier. Zij acht medeplegen doodslag en medeplegen poging doodslag wettig en overtuigend bewezen.

De twee verdachten hebben gedurende het onderzoek gezwegen over hun rol, iets wat de officier van justitie hen kwalijk neemt. Op de avond van de steekpartij suggereren ze dat ze zelf zijn aangevallen. De officier stelt dat van noodweer echter geen sprake kan zijn, onder andere omdat één van de aanwezigen in het café het duo juist tegen wilde houden toen ze naar buiten wilden om opnieuw de confrontatie te zoeken.

Het OM acht een straf van 12 jaar passend. Bij het bepalen van de eis is rekening gehouden met het zwijgen van de verdachten. “Het is laf om met een mes naar buiten te gaan. Het is laf om iemand in zijn rug te steken. En het is laf om er vervolgens het zwijgen toe te doen.” Het uitblijven van een verklaring is volgens de officier onnodig grievend voor de familie. “Zij willen graag weten wat er is gebeurd.”

De rechtbank in Almelo doet op 6 juli uitspraak.