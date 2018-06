EVA-team houdt twee mannen met openstaande straffen aan

De politie zocht de man omdat hij nog een deel van een gevangenisstraf van 4 jaar moet uitzitten in Polen, voor ontvoering en afpersing. Daarnaast heeft het EVA-team op 22 juni een 34-jarige man aangehouden in Den Haag. Deze man moet nog een gevangenisstraf van 98 dagen uitzitten wegens het bezit/opslaan van professioneel vuurwerk.

Het EVA-team kreeg het verzoek de Poolse man zonder vaste woon-of verblijfplaats op te sporen. De man moet nog een deel van een 4-jarige gevangenisstraf uitzitten voor ontvoering en afpersing, waar hij in Polen voor was veroordeeld. Uit onderzoek bleek dat de man in Noordwijkerhout verbleef, waar agenten van het EVA-team hem op dinsdag 19 juni konden aanhouden. De man is vastgezet en zal uitgeleverd worden aan Polen, waar hij het resterende deel van zijn straf moet uitzitten.

Bezit/opslaan professioneel vuurwerk

Op vrijdag 22 juni hielden agenten van het EVA-team een 34-jarige man aan in een woning aan de Leyweg in Den Haag. De man was door de rechtbank in Den Haag veroordeeld voor een gevangenisstraf van 98 dagen voor het bezit/opslaan van professioneel vuurwerk in Leiden in 2014.



De man had zich zelf moeten melden voor zijn gevangenisstraf, maar daar heeft hij zich niet aan gehouden. Het EVA-team wist de man op te sporen, die op dat moment verbleef bij zijn vriendin in Den Haag. De man werd daarop aangehouden in de woning.