Kabinet sluit vier gevangenissen

Het gaat om PI Almere, PI Zwaag, PI Haaglanden (locatie Zoetermeer) en DC Zeist. Met de keuze voor deze inrichtingen wordt, zoals afgesproken in het regeerakkoord, de werkgelegenheid buiten de Randstad zo veel mogelijk behouden. Minister Dekker: ‘Ik vind het belangrijk dat er nu duidelijkheid komt voor het personeel. Om het gevangeniswezen klaar te maken voor de toekomst, moet er nu een stap worden gezet en rust in de organisatie komen.’

De leegstand is onder andere een gevolg van de daling van de geregistreerde criminaliteit. Het kabinet investeert in extra veiligheid door onder andere te investeren in de politie. Daarnaast zijn maatregelen aangekondigd die van invloed kunnen zijn op de vraag naar cellen zoals de inkorting van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van detentiefasering. Desondanks zal naar verwachting een groot aantal cellen in de toekomst leeg blijven. Het financieren van die leegstand kost de overheid jaarlijks miljoenen aan belastinggeld. Dit geld kan daardoor niet aan ander beleid worden besteed, zoals het verminderen van de recidive. Er is daarnaast door onzekerheid over de toekomst een kwetsbaar evenwicht ontstaan tussen de leegstand, de personele bezetting en het waarborgen van de veiligheid.

Geen gedwongen ontslagen

Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Wel zullen er met de sluiting van deze inrichtingen ongeveer 750 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Medewerkers van de betrokken inrichtingen zullen worden herplaatst, zoals afgesproken in het in november afgesloten convenant tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen, de vakbonden en de Centrale Ondernemingsraad.

Flexibele capaciteit

De huidige gevangeniscapaciteit is 13.622 plaatsen. Uit de laatste ramingen blijkt dat de behoefte aan plaatsen in het gevangeniswezen en de vreemdelingenbewaring in 2023 uitkomt op 9.810. Dit betekent dat de komende jaren naar verwachting bijna vierduizend cellen leeg staan. Het kabinet heeft besloten 1500 plaatsen te zullen sluiten. Door dit aantal te sluiten blijft genoeg flexibele capaciteit over om onverwachte schommelingen op te vangen.