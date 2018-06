Politie houdt zes mensen aan in onderzoek naar drie geweldsincidenten in Tilburg

Vanuit drie plekken in de stad kwamen rond 23.30 uur meldingen bij de politie binnen van geweldsincidenten. In totaal zijn er zes aanhoudingen verricht. Een persoon zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. Bij de incidenten zijn er mogelijk wapens in het spel. Er zijn 6 mensen aangehouden. Aangiftes worden opgenomen en de recherche is een onderzoek gestart op de locaties.