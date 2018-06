Vermoedelijke bankier onderwereld zit vast

Spil daarin lijkt een 55-jarige man te zijn. Deze Nederlander, die al jaren in het buitenland woont, beheerde grote sommen geld van zijn clientèle via de Caraïben, Liechtenstein, Panama en Zwitserland. De man zit in voorlopige hechtenis. Het OM verdenkt hem van gewoontewitwassen, valsheid in geschrift, verduistering en oplichting. Dinsdag 19 juni zijn in het onderzoek zes verdachten aangehouden.

Verduistering en oplichting

Klantenbestand

Politie en justitie vermoeden dat de clientèle van de verdachte bankier enerzijds bestaat uit criminelen die hun verdiende misdaadgeld via de verdachte bankier wilden wegsluizen naar het buitenland. En anderzijds bestaat het klantenbestand uit burgers die in het verleden geld hebben ingebracht bij de man. Doel daarvan was waarschijnlijk om dit vermogen buiten het zicht van de belastingdienst te houden. Er zijn indicaties dat de man een vermogen van minstens enkele tientallen miljoenen euro’s beheerde.

Verduistering en oplichting

Dit bancaire beheer heeft de man geen windeieren gelegd. De in Breda geboren man woonde tot medio 2016 in Zwitserland en leefde daarna op een eilandje in de Caraïben. Toen hij op 26 april 2018 voet op Nederlandse bodem zette, is hij aangehouden en in voorarrest gezet. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

De verdenking is dat de man een forse greep uit de kas van zijn cliënten heeft gedaan en zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering en oplichting. Vermoedelijk heeft hij miljoenen euro’s van zijn klanten verduisterd. Onderzoek laat zien dat de man dit deed door het vermogen van klanten als onderpand te gebruiken voor leningen. Deze geleende bedragen zijn door hem gebruikt voor privé-uitgaven.

Omdat terugbetaling van de leningen uitbleef, hebben uiteindelijk schuldeisers het vermogen van de klanten aangesproken. De schade per klant bedraagt naar schatting minimaal enkele tonnen en in sommige gevallen meer dan een miljoen euro.

Oproep gedupeerde klanten en getuigen

Op basis van het opsporingsonderzoek, dat zowel in Nederland als daarbuiten plaatsvindt en de naam 26Staaldiep heeft, is zicht verkregen op een deel van de vermoedelijk gedupeerde klanten van de bankier. De landelijke recherche heeft met een aantal klanten inmiddels gesproken. Er zijn ook aangiftes van verduistering en oplichting opgenomen. Waarschijnlijk zijn er echter nog meer klanten gedupeerd door de verdachte bankier. Zowel klanten als getuigen worden opgeroepen om zich te melden bij de landelijke recherche. Dit kan op telefoonnummer 088-6623650.

Alle informatie is welkom en kan eraan bijdragen dat niet nog meer vermogen van klanten wordt verduisterd of kwijt gemaakt. Op dit moment is onder gezag van het Landelijk Parket in binnen- en buitenland voor meerdere miljoenen euro’s beslag gelegd op banktegoeden en andere waardevolle goederen. Getracht wordt om meer vermogen te traceren en vervolgens in beslag te nemen.

Vermoedens van méér strafbare feiten

Gedurende het onderzoek naar de verdachte bankier is ook zicht verkregen op méér gepleegde strafbare feiten. Zo is de verdenking ontstaan dat vermoedelijk criminele klanten van de bankier een zogenoemd ‘kasrondje’ hebben georganiseerd.

De verdenking luidt dat zij contant, crimineel geld aan een stratenmakersbedrijf hebben gegeven. Dit geld zou zijn gebruikt voor de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor het contant uitbetalen van stratenmakers. De inbrengers van het criminele geld stuurden vervolgens nepfacturen aan het stratenmakersbedrijf voor zogenaamd geleverde diensten, terwijl er in werkelijkheid geen prestatie is geleverd. Hiermee is voor de buitenwereld een schijnbaar legitieme girale geldstroom gecreëerd. Met het girale geld konden bijvoorbeeld de hypotheek en leaseauto’s betaald worden. Politie en justitie hebben aanwijzingen dat via de valse facturen enkele miljoenen euro’s zijn witgewassen.

In augustus 2017 zijn in het onderzoek een grote partij verdovende middelen (36 kilo cocaïne en 108 kilo MDMA), ongeveer 135.000 euro aan contanten en voorbereidingsmiddelen voor de productie van synthetische drugs aangetroffen. Inmiddels is een man hiervoor door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar.

Voorts zijn uit het onderzoek signalen naar voren gekomen dat ambtenaren zijn omgekocht om informatie te geven of diensten te verlenen. Hiernaar wordt nader onderzoek gedaan, waardoor hierover in deze fase niet meer kan worden toegelicht.

Boot, BMW’s en onroerend goed

De landelijke recherche heeft dinsdag 19 juni zes mensen aangehouden in verband met het voorgenoemde ‘kasrondje’. Het gaat om vier mannen van 50 jaar uit Raamsdonkveer, 41 jaar uit Kaatsheuvel, 39 jaar uit Made, 51 jaar uit Sint Willebrord, die ieder in hun woning zijn aangehouden. Een man van 48 jaar uit Made en een man van 44 jaar uit Hank zijn beiden in de Penitentiaire Inrichting (P.I.) aangehouden, waar zij al gedetineerd zaten. De zes zijn aangehouden in het onderzoek 26Barberton. Ze worden verdacht van valsheid in geschrift en witwassen.De politie heeft dinsdag diverse goederen in beslag genomen, zoals een boot, twee BMW’s en onroerend goed.

Eén van de zes verdachten is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Zwolle. Deze heeft beslist dat de verdachte 14 dagen in bewaring blijft. De overige verdachten zijn niet voorgeleid, maar blijven wel verdachte.

De 55-jarige man die in april is aangehouden, bevindt zich eveneens in voorlopige hechtenis.