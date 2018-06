Dronkemansrit eindigt op spoor in Oisterwijk

De melding van deze vreemde situatie kwam zaterdagochtend binnen bij het Operationeel Centrum. Getuigen meldden dat de auto op het spoor terecht was gekomen bij de Almystraat. Het treinverkeer werd stilgelegd en de wijkagent spoedde zich naar de plek. De auto bleek al van het spoor af te zijn gehaald door omstanders voordat er een aanrijding had plaats gevonden. De wijkagent trof in de omgeving de bestuurder aan die stevig onder invloed was. Hij blies 1000 ug/l (meer dan vier keer teveel). Zijn rijbewijs is ingevorderd.