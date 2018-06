Vuurwerk woning ingegooid

Bij een woning aan de Heemskerckstraat in Arnhem is in de nacht van vrijdag op zaterdag vuurwerk naar binnen gegooid.

Hierbij zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Wel ontstond er schade aan de woning. Getuigen worden verzocht zich bij de politie te melden.

Omstreeks 1.30 uur schrok de bewoner wakker van een harde knal. Er was rookontwikkeling ontstaan in de gang en de voordeur was beschadigd. Er heeft geen brand gewoed. Direct werd de politie gebeld.

De technische recherche heeft onderzoek gedaan in de woning. Daar is uitgekomen dat de knal en rookontwikkeling zijn veroorzaakt door vuurwerk dat vanaf buiten naar binnen is gegooid. Het is nog niet duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is en wat het motief is.