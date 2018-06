Schip ramt steiger, 300 ton olie in het water Rotterdam Botlek

Het schip "Bow Jubail" heeft zaterdag een steiger geramd aan de Oude Maasweg in Rotterdam Botlek. Hierdoor kwam de olie die aan boord zat in het water terecht.

Het gaat om ruim 300 ton olie die zich snel verspreidde. De hulpdiensten schaalden al snel op naar GRIP 1 en even later naar GRIP 2. Met blusboten van de Havendienst wordt geprobeerd verspreiding van de olie tegen te gaan. De sterke geur van olie is in de omgeving goed te ruiken, vooral ook aan de overzijde van het water in Vlaardingen en Schiedam.