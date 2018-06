Acht personen aangehouden na melding verdachte situatie Den Haag

Even na 06.30 uur hoorde een melder meerdere knallen en alarmeerde de politie. Agenten hebben op het Jan van Riebeekplein gezocht naar sporen van een mogelijk schietincident, maar vonden in eerste instantie op die locatie geen sporen van een schietincident. Volgens een getuige waren er, na de knallen, meerdere personen naar een woning in de Jan van Riebeekstraat gelopen. Vlak bij de portiek troffen agenten hier wel hulzen aan, waarna de woning in de gaten werd gehouden tot de komst van meer politie-eenheden. Twee vrouwen kwamen kort daarna de portiek uit bij de woning en werden op straat aangehouden.

Vanwege het schietincident en de aangetroffen hulzen werd het arrestatieteam ingezet voor een doorzoeking in de woning. Daar werden nog zes personen aangetroffen en aangehouden. De districtsrecherche van Den Haag-West onderzoekt of de acht personen betrokken zijn bij het schietincident. De personen, vier mannen en vier vrouwen, zijn tussen de 18 en 30 jaar en komen uit Gouda, Vlaardingen, Rotterdam en Den Haag en Voorburg. Er zijn drie auto’s in beslag genomen voor onderzoek.