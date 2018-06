Verzorgenden met vals diploma aan het bed

Onbekwame mensen met vervalste zorgdiploma's kunnen te gemakkelijk in de wijkverpleging terecht. Ze doen zich voor als verpleegkundige of verzorgende en worden als zzp'er door nietsvermoedende zorgbureaus bij patiënten geplaatst. Zorgbureau Allerzorg trekt hierover in Nieuwsuur aan de bel.

Het gebeurt steeds vaker dat ongeschoold personeel in de wijkverpleging terecht komt. Zorgbureau Allerzorg heeft nu voor de vierde keer aangifte gedaan van zorg door ongediplomeerde krachten en wil andere zorgbureau's en patiënten waarschuwen. Met de aangiften is nog weinig gedaan.

Tegenover Nieuwsuur zegt de directeur palliatieve zorg, Marga Vrijmoeth, dat door fraude onbekwaam personeel ongestoord aan het werk bij mensen die op sterven lagen en 24/7 hulp nodig hadden.

Ze dienden hen ook medicatie toe, onder meer morfine. "Tot op heden is er niets met de aangiften gedaan". Ze is verontrust. "Deze mensen kunnen dus nog steeds voor andere zorgorganisaties aan het werk zijn." De politie wil niets kwijt over de aangiften.

Meerdere zorgbureaus bevestigen anoniem tegenover Nieuwsuur dat ze ook te maken hebben gehad met deze vorm van fraude.

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN, is geschokt door de gevallen van diplomafraude. "Zorg leveren aan mensen in de meest kwetsbare periode van hun leven, moet gedaan worden door mensen die daar alles van weten en bekwaam zijn. Het is echt onvoorstelbaar dat dit plaatsvindt in Nederland", reageert directeur Sonja Kersten.