Man dood in woning gevonden in Bodegraven

Een team van rechercheurs doet, onder leiding van een officier van justitie, onderzoek naar het overlijden van een man in een woning aan de Weeshuisbaan in Bodegraven.

Een getuige zag zaterdag 23 juni om 12.00 uur de man in de woning liggen en alarmeerde direct de hulpdiensten. De man bleek al te zijn overleden. De politie heeft vanwege de omstandigheden waarin de man is aangetroffen een Team Grootschalige Opsporing opgestart om onderzoek te doen naar de oorzaak van zijn overlijden. Een Team Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan in de woning. De identiteit van de man is nog niet vastgesteld.