Beroving met vuurwapen

Twee mannen zijn zondagmorgen in Oisterwijk bedreigd met een vuurwapen, één van hen moest geld en zijn horloge afgeven. De dader is gevlucht.

Op zondag 24 juni om 1.00 uur kwam de melding binnen van het slachtoffer. Hij was in de Schoolstraat beroofd van zijn horloge en een geldbedrag. Verschillende surveillance-eenheden werden naar Oisterwijk gestuurd. Het slachtoffer had een summier signalement opgegeven. Een zoektocht naar de dader leverde niets op. De aangever vertelde dat hij samen met een vriend uit een café kwam gelopen. Een man sprong uit de bosjes en bedreigde de twee met een vuurwapen waarbij hij om geld riep. De slachtoffers renden beide weg. Een van de aangevers probeerden zijn auto te starten wat niet lukte. Op dat moment verscheen de straatrover bij de auto en bedreigde hem. Hij heeft toen zijn horloge en zijn geld afgegeven. De dader verdween en hij belde de politie.