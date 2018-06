Beschonken man rijdt muur omver

Om ongeveer 01.20 uur in de nacht van zaterdag op zondag werd een bewoner van de Gagelrijzen in Sint Willebrord wakker van een harde klap. Hij ging naar buiten en zag dat een afscheidingsmuur tussen zijn huis en dat van zijn buren was vernield en dat brokstukken zijn geparkeerde auto flink hadden beschadigd.

Even later ging de bel en stond de veroorzaker, een 38-jarige automobilist uit Rucphen, voor zijn deur. Deze verklaarde dat hij tegen de muur was aangereden. Hij gaf zijn gegevens aan de verbaasde man en vertelde dat de schade geregeld zou worden. Daarna vertrok hij. De bewoner van de Gagelrijzen belde de politie die vervolgens het verhaal van de man kwam aanhoren.

De agenten zijn naar de woning van de veroorzaker gereden en hebben van hem een blaastest afgenomen. Hieruit bleek dat hij had gedronken. De man uit Rucphen is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. De uitslag hiervan is niet bekend. De man kreeg een rijverbod en de agenten hebben de man nogmaals met klem gevraagd om de schade te regelen.