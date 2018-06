Gewonde bij steekpartij Waddinxveen

Bij de politie kwam op zondag 24 juni omstreeks 00.45 uur de melding binnen van een mogelijk steekincident op de Kanaaldijk in Waddinxveen. Agenten troffen daar een gewonde 23-jarige man aan.

Omstanders boden het slachtoffer eerste hulp aan waarop dit werd overgenomen door ambulancepersoneel. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij aan zijn verwondingen is behandeld.

De recherche is een onderzoek gestart. Omdat nog onduidelijk is wat zich precies heeft afgespeeld op de Kanaaldijk, is de recherche dringend op zoek naar getuigen.