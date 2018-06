Verwarde vrouw steekt woning in brand

In een woning aan de Bilitonstraat in Groningen is zondagmorgen rond 10.30 uur brand uitgebroken.

De brandweer haalde een vrouw uit de woning en had hierna het vuur in de woonkamer snel onder controle. Na onderzoek bleek dat de bewoonster zelf brand had gesticht. Zij is gecontroleerd door personeel van de ambulancedienst, maar bleek niet gewond te zijn.

Omdat de vrouw een verwarde indruk maakte, heeft de politie de vrouw meegenomen naar een politiebureau. Hier zal zij beoordeeld worden door een arts.