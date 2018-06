Alcomobilist op de vlucht voor politie

Op zondagmorgen omstreeks 03.30 uur zag de politie een auto aan komen rijden over de Guisweg, dichtbij het politiebureau. De bestuurder keerde zijn auto plotseling en reed over de Provincialeweg N203 weg in de richting van het centrum. De politie zag dat de bestuurder behoorlijk snelheid maakte en zette de achtervolging in.