Undercover actie tegen illegale prostitutie

AVIM is door de gemeente aangewezen als handhaver en toezichthouder van de Vreemdelingewet. Daarnaast is haar taak het opsporen en bestrijden van migratiecriminaliteit en mensenhandel en –smokkel. Een van de manieren om illegale prostitutie en mogelijk mensenhandel op te sporen is een regelmatig terugkerende undercoveroperatie. Escort is alleen toegestaan als je een vergunning van de gemeente hebt. Heb je die niet dan ben je als sekswerker illegaal bezig. Illegale prostitutie en mensenhandel vallen onder ondermijnende criminaliteit.

Undercover

De medewerkers van AVIM deden zich zaterdag 24 juni 2018 voor als potentiële klant en maakten een afspraak met prostituees naar aanleiding van hun seksadvertenties die op internet geplaatst zijn. Ze maakten een afspraak in een hotel in de omgeving van Tilburg. Eenmaal binnen werd er eerst een gesprek gevoerd met de dame. Belangrijkste punt van de controle was de vrijwilligheid van hun werkzaamheden. Alle dames hebben met speciaal opgeleide collega's een gesprek gehad waarbij naar signalen van mensenhandel gezocht werd. Verder werd er gecontroleerd op verblijfsrecht en leeftijd van de betrokkene door middel van controle van identiteitsdocumenten. Buiten de escortdames werden ook hun chauffeurs gecontroleerd en door de systemen gehaald.

Resultaat

In totaal zijn deze avond zes vrouwen gecontroleerd. Ze hadden verschillende nationaliteiten zoals Nederlandse, Roemeense, Poolse, Ecuadoraanse en Dominicaanse. Er waren geen aanwijzingen van mensenhandel of uitbuiting. De dame uit Ecuador was niet illegaal in Nederland maar mocht niet werken. Omdat ze dit wel deed is haar paspoort ingenomen en zal ze Nederland uitgezet worden. Tegen de Nederlandse vrouw was al een procedure gestart ter zake illegale prostitutie. Een van de coördinatoren van de actie van deze avond: “We weten dat dit maar een druppel is op een gloeiende plaat. Maar we willen toch drie signalen afgeven. Aan de ene kant blijven we controles uitvoeren dus de illegale sekswerkers zijn gewaarschuwd. Aan de andere kant kun je bij ons ook terecht voor hulp. Die gaan we niet zelf bieden maar we hebben hele korte lijnen met instanties die dat wel kunnen. En we willen aan de legale prostitutie laten zien dat we wel degelijk optreden tegen deze illegale praktijken.” De informatie die bij deze actie is opgedaan wordt aan de gemeente doorgespeeld die er mee verder gaat. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de dames onterecht uitbetaalde uitkeringen moeten terug betalen. Of dat ze alsnog een belastingaanslag krijgen.