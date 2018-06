Man aangehouden voor mishandeling met schroevendraaier

Een vrouw meldde zaterdagavond telefonisch bij de politie dat er op de Schuitvaartgracht iemand bedreigd zou zijn met een schroevendraaier. Even later bleek dat er twee mensen mishandeld zouden zijn met behulp van die schroevendraaier. Agenten gingen direct ter plaatse en op zoek naar de verdachte, want zijn naam was inmiddels ook genoemd.

De agenten troffen twee mannen aan die beide lichtgewond waren. Zij deden aangifte bij de politie. Een aantal omstanders hielpen de agenten bij het lokaliseren van de verdachte. Hij is in een woning in de buurt aangehouden. Het betreft een 21-jarige inwoner van Vlissingen. De man zag de agenten voor zijn woning staan en wilde er vervolgens via de achterkant vandoor. Helaas voor hem was de politie al langere tijd op de hoogte van dit trucje en stonden er ook agenten aan de achterkant van de woning. De man werd meteen overgebracht naar een politiecellencomplex.

In de woning waar de verdachte werd aangehouden hebben de agenten een schroevendraaier in beslag genomen voor onderzoek. De politie onderzoekt de zaak. Er zullen getuigen worden gehoord en ook zal de verdachte aan een verhoor worden onderworpen.