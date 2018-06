Danny S. zag slachtoffers drama Pinkpop niet zitten

De 34-jarige Danny S. heeft via zijn advocaat voor het eerst gereageerd op het drama dat plaatsvond bij Pinkpop waarbij een persoon om het leven is gekomen. S. zegt dat hij de mensen niet op de weg heeft zien zitten en noemt het zeer traumatisch.

Advocaat Raimon Maessen laat in de verklaring weten: ‘Bij de politie heeft mijn cliënt zijn volledige medewerking gegeven aan het strafrechtelijk onderzoek en volledige openheid van zaken gegeven omtrent de toedracht van dit noodlottig ongeval.’

Volgens het AD zou S. die zondag samen met zijn gezin naar Pinkpop zijn geweest. Het zou een onvergetelijke dag zijn geweest met Bruno Mars als hoogtepunt. Maessen ‘Na een geslaagde dag keerde hij samen met zijn gezin nagenietend naar huis waar hij voor middernacht arriveerde’.

S. vertrok enkele uren later van huis om naar Amsterdam te gaan. Danny S. werkt als podiumbouwer en zou bij het concert van Béyonce en Jay-Z aan de slag gaan. Hij zou een collega ophalen om naar Amsterdam te gaan. Hierdoor nam hij de Mensheggerweg waar het drama zich heeft afgesspeeld.

‘Achteraf betreurt hij enorm dat hij niet is gestopt na de aanrijding, doch verkeerde hij in een shocktoestand en kan dit niet meer terugdraaien. Voor hem was dit óók een traumatische ervaring’, aldus de advocaat.