CBS: Groei passagiers op Nederlandse luchthavens zet door

In het eerste kwartaal van 2018 reisden bijna 16,8 miljoen passagiers per vliegtuig van en naar Nederland. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2017 steeg het aantal passagiers op de luchthavens met 8,2 procent.

Deze groei is voornamelijk te danken aan Amsterdam Airport Schiphol en Eindhoven Airport. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor Luchtvaart.

Schiphol verwelkomde in het eerste kwartaal 15,2 miljoen passagiers, een stijging van 8,3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Eindhoven, de tweede luchthaven van Nederland, liet een nog grotere stijging zien van het aantal aangekomen en vertrokken passagiers. In het eerste kwartaal van 2018 reisden ruim 1,2 miljoenpassagiers via deze luchthaven, 11,6 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal passagiers op intercontinentale vluchten groeide op deze luchthaven het sterkst, met ruim 48 procent. Het gaat hier echter slechts om 4,4 procent van alle reizigers. Het aantal reizigers dat van of naar andere Europese bestemmingen vloog, nam met 10,4 procenttoe.

Relatief de grootste passagiersgroei voor Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde realiseerde de grootste relatieve groei van het aantal passagiers van alle luchthavens. De luchthaven zag 13,5 procent meer reizigers aankomen en vertrekken in het eerste kwartaal van 2018. Deze stijging wordt veroorzaakt door een groei van het aantal passagiers dat met chartervluchten vliegt. Groningen is echter een betrekkelijk kleine luchthaven. Het aandeel passagiers dat via deze luchthaven reist, bedraagt slechts 0,2 procent van het totale aantal reizigers op Nederlandse luchthavens.

Groei vrachtvolume op Maastricht Aachen

De hoeveelheid vracht op de Nederlandse luchthavens is in het eerste kwartaal van 2018 gestegen met 1,3 procent tot 442 duizend ton. Deze groei komt volledig op het conto van Maastricht Aachen Airport. Op deze luchthaven werd in deze periode 30 duizend tonvrachtvolume afgehandeld, bijna een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Maastricht verwerkte voornamelijk meer vracht met intercontinentale herkomst of bestemming. Deze hoeveelheid was 4,5 keer zo groot als in het eerste kwartaal van 2017. Op Schiphol, waar 93 procent van alle vracht werd verwerkt, daalde de omvang van de overslag met ruim 2 procent.