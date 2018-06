Verdachte beschieting kantoorpand Amsterdam blijft langer vastziiten

Het voorarrest van de afgelopen vrijdag aangehouden 41-jarige man uit Woerden is verlengd.

Dat heeft de rechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank vandaag beslist.

De man uit Woerden wordt onder meer verdacht van veroorzaken van een ontploffing, vernieling van een kantorencomplex, poging tot moord en wapenbezit. De man die lid is van Caloh Wagoh MC Main Triad, een outlaw motorcyclegang, zit nog in volledige beperkingen. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Politie en OM zijn daarom ook terughoudend in het verstrekken van informatie.

Op donderdag 21 juni werd een kantoorpand aan de Teleportboulevard rond 23.00 uur beschoten. De politie stelde ter plaatse een onderzoek in en stelde vast dat het pand was beschoten met een antitankwapen.