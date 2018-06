Amsterdammers boos op toeterende Turken, politie Rotterdam deelt tientallen bekeuringen uit

Zondagavond en in de nacht van zondag op maandag zijn in verschillende steden in Nederland Turkse aanhangers van president Erdogan de straat op gegaan om de verkiezingsuitslag te vieren

Dit tot woede van de omwonenden. Een van de reacties op Twitter: 'Donder even gauw op, het is 12 uur en het gaat nog steeds door.' De groep feestvierende Turken verzamelde zich op het Mercatorplein in Amsterdam, maar ook in steden als Rotterdam, Arnhem, Zaandam en Deventer werd massaal feest gevierd. De Nederlands-Turkse publiciste Yesim Candan verbaasde zich te midden van een feestende meute. In de Telegraaf zegt ze: 'Ik dacht: wow, we wonen hier, en het gaat los over een ander land. Eén groot toeterfestijn. Ik dacht: wat gebeurt hier? Er waren motors, mannen in T-shirts van Erdogan...Een totale invasie, totale overname.'

Candan schreef het boek 'Nederland wordt wakker' dat gaat over integratievraagstukken rond Turkse Nederlanders. Ze vertelt aan de krant wat de Turken in Turkije zeggen over het stemrecht van de Turkse Nederlanders: 'In Turkije zeggen de mensen: wat vreselijk dat mensen in Nederland over ons land beslissen.'

Ook chaos in Rotterdam

Voglens de Rotterdamse politie zijn er tientallen bekeuringen uitgeschreven aan Turkse Rotterdammers die zondagavond en afgelopen nacht voor gevaarlijke situaties zorgden, toen ze de verkiezingswinst van de Turkse president Erdogan vierden. De politie zette rond het Turkse consulaat meerdere straten af. Vooral jongeren leken in het centrum de verkiezingswinst te vieren, aldus de politie. De Rotterdamse fractie van de VVD stelt dat de "toeterende auto's en schreeuwende menigte tot 'enorm veel problemen' hebben geleid, onder meer tot verkeersopstoppingen in de stad, zo meldt het AD.