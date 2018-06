Politie vermoedt brandstichting bij brand wooncomplex Poeldijk

De brandweer evacueerde de bewoners, omdat het pand vol zwarte rook stond. Een ambulance bracht drie bewoners in verband met rookinhalatie ter controle naar het ziekenhuis. De politie vermoedt brandstichting en zoekt getuigen.

De brandweer ontruimde 122 woningen in het wooncomplex en bracht de bewoners onder bij een opvangruimte in de buurt. Een bewoner werd in de opvangruimte onwel en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ook werden diversen huisdieren, waaronder een hulphond, door de brandweer uit het pand gehaald. In het pand is door de brand veel rookschade ontstaan. Uit onderzoek naar de brand blijkt dat er waarschijnlijk sprake is van brandstichting. In het pand hielden agenten een 19-jarige man uit De Lier aan omdat hij het pand niet wilde verlaten en zich niet kon legitimeren. Hij kreeg hiervoor een proces-verbaal. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat hij niets met de brand te maken heeft



Iets gezien of gehoord?

Hebt u informatie die de politie kan leiden naar een verdachte? Hebt u iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken? Of hebt u camerabeelden uit de omgeving van het wooncomplex aan de Wittebrug waar een verdachte van brandstichting op staat? Neem dan contact op met de districtsrecherche Delft-Westland via 0900-8844.