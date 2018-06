Utrechts festival Lepeltje Lepeltje mag doorgaan

De zaak werd aangespannen door omwonenden die zich hebben verenigd in de Stichting Behoud Lepelenburg.

Schade en hinder

De stichting stapte naar de rechter omdat het festival volgens haar geen vergunning had mogen krijgen. Er zou sprake zijn van een ontoelaatbare hoeveelheid geluidshinder en bomen zouden schade oplopen. Ook zouden er gevaarlijke situaties in het verkeer ontstaan vanwege de foodtrucks en de leveranciers.

Vergunningaanvraag

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de burgemeester de vergunning heeft mogen verlenen. Aan de vergunning zijn verschillende voorschriften verbonden om de overlast zo veel mogelijk te voorkomen en het park te beschermen. De organisatie van het festival heeft ook verschillende maatregelen genomen om het park en de omgeving te beschermen. Er worden geluidsmetingen uitgevoerd en de bomen zullen worden beschermd. Bij eerdere edities van het festival liepen de bomen geen schade op. Om gevaar in het verkeer te voorkomen heeft de organisatie een verkeersplan opgesteld. Door het opnemen van een groot aantal voorschriften in de vergunning is volgens de voorzieningenrechter voldoende tegemoet gekomen aan de belangen van de omwonenden.