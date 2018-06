Ajax erkent fouten bij eerste zorg Nouri

Ajax erkent de volledige aansprakelijkheid voor het incident waarbij Abdelhak Nouri vorig jaar hersenschade opliep nadat hij op het veld in elkaar was gezakt.

Namens Ajax bood Ajax-directeur Edwin van der Sar tijdens een ingelaste persconferentie zijn diepe verontschuldigingen aan de familie van de 21-jarige Nouri aan. "De behandeling op het veld, vorig jaar juli, is niet adequaat geweest."

''Lange tijd waren wij als directie, maar ook onze medische staf, ervan overtuigd dat Abdelhak de best mogelijke zorg kreeg op het veld. Als daar dan door toonaangevende cardiologen, na grondige bestudering van de omstandigheden, anders tegenaan wordt gekeken, komt dat hard aan. Ook al hebben wij zelf op deze third opinion aangedrongen.''

Omdat de Amsterdamse club eerder elke aansprakelijk weigerde stapte de familie deze maand naar de arbitragecommissie van de KNVB. Die zaak lijkt nu van de baan.

''Het eerste dat wij dan ook gaan doen is opnieuw in overleg treden met de familie Nouri. Het gaat er nu om dat wij dat doen wat nodig is om invulling te geven aan de verantwoordelijkheid die wij als club maar zeker ook als mens, als collega’s en vrienden van Appie, hebben. Wij willen dit op een goede manier oplossen en daar is alles nu op gericht. De inzet van de arbitragezaak was of we op het veld adequaat hebben gehandeld. Dat is dus niet zo en daarvoor nemen wij uiteraard de aansprakelijkheid op ons.

Wij hebben eerder ook aan de familie beloofd dat wanneer blijkt dat wij fout zitten, wij de verantwoordelijkheid gaan nemen. Tot welke regeling dit precies gaat leiden is iets wat we nu eerst met de familie gaan bespreken. Ik wil nogmaals, ook ten overstaan van u, namens Ajax onze hele diepe verontschuldigingen aanbieden aan Abdelhak, zijn familie en naasten. Het moet vreselijk frustrerend zijn geweest dat het zo lang heeft geduurd dat onze lezingen uiteen liepen, bovenop het verdriet van wat Abdelhak is overkomen.''

Nouri verblijft in een zorginstelling en verkeert in een verlaagde staat van bewustzijn.

Complete verklaring van Ajax