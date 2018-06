Auto’s en vakantiechalet in beslag genomen bij witwasonderzoek

Een echtpaar uit Uden is maandagmorgen in alle vroegte van het bed gelicht door de politie. Het tweetal wordt verdacht van witwassen. In de woning van het stel in de Muziekwijk, hun chalet op een vakantiepark in de omgeving en in een door hen gehuurde loods zijn doorzoekingen verricht.

Rond 6.00 uur viel de politie de woning van het echtpaar binnen. De man (47 jaar) en de vrouw (51 jaar) werden daar direct aangehouden. Tegelijkertijd stapten de collega’s binnen bij het vakantiechalet van het tweetal. Wat later op de ochtend werd ook nog een instap gedaan in een loods die ze huurden in Uden. De man en de vrouw zijn beiden meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Resultaat

Tijdens de actie werd op diverse goederen van het echtpaar beslag gelegd. De geldt voor het volledig nieuwe vakantiechalet van het echtpaar, twee auto’s die opgeslagen stonden in een loods en de auto waar het echtpaar in reed. Ook een in het huis geplaatste jacuzzi is in beslag genomen. Naast deze artikelen werden ook veel luxe kleding, cash geld, diverse gegevensdragers en administratie in beslag genomen voor verder onderzoek.

Windhappers

Het onderzoek van politie en justitie richt zich op witwassen, in dit specifieke geval op zogenoemde ‘windhappers’. Het aangehouden stel heeft voor zover bekend nauwelijks een officieel inkomen, maar leidt wel een luxe levensstijl. Denk daarbij aan verre vakanties, meerdere auto’s die op naam staan en bijvoorbeeld het bezit van een vakantiechalet. Bij de actie van maandagmorgen sloten naast de politie ook de gemeente en de Belastingdienst aan. Ook werden twee politiehonden ingezet die speciaal zijn getraind voor het zoeken naar geld of verdovende middelen.

Controle in de wijk

Door de Belastingdienst en de politie werd de aanwezigheid in de wijk ook aangegrepen om een algemene controle op voertuigen uit te voeren. Daarbij controleerde de politie op deugdelijke kentekenregistratie en rijbewijzen en de Belastingdienst op eventuele openstaande schulden. Door zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn en te controleren laten we als één overheid zien dat we optreden tegen alle misstanden. Door de belastingdienst werden zes auto’s in beslag genomen, waarvan er twee zijn afgevoerd. In totaal werd ook nog ruim 7000 euro geïnd.