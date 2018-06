Tweede aanhouding voor dood Zino Ignasia

De 32-jarige Rotterdammer werd in Krimpen aan den IJssel op straat aangehouden. Na zijn aanhouding volgden zoekingen in een woning in Krimpen aan den IJssel en een woning in Rotterdam.

Eerste aanhouding

Vrijdag 15 juni werd in een woning aan het Sandelingplein Zino Ignasia, een 30-jarige man uit Roermond, doodgeschoten. Getuigen zagen, kort na het schietincident, twee mannen uit het portiek wegrennen en in een auto vertrekken. Dezelfde avond nog werd een 34-jarige Rotterdammer aangehouden op de Maasboulevard. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident en zit nog steeds vast.

Tips en beelden

Een grootschalig onderzoeksteam werkt onafgebroken aan deze zaak. Dit team van rechercheurs heeft de binnengekomen tips en beelden bekeken en geanalyseerd. Hier kwam de 32-jarige Rotterdammer als medeverdachte naar voren.

Nog steeds vragen

Het onderzoeksteam gaat verder. Er zijn nog steeds vragen die beantwoord moeten worden; zo is de politie nog steeds op zoek naar de tas die de daders op hun vlucht bij zich droegen. Ook wil de politie nog steeds graag weten wat Zino die vrijdag 15 juni in Rotterdam kwam doen.