Streekvervoer woensdag definitief plat

De FNV en de werkgevers in het streekvervoer zijn er niet uitgekomen. Na overleg met de leden vanavond is tot verdere acties besloten. Dit betekent dat de eerder aangekondigde stakingen in het streekvervoer vanaf woensdag doorgaan, voor onbepaalde tijd.

FNV Streekvervoer en de chauffeurs wilden een extra pauze tijdens een dienst van meer dan 6,5 uur. Nu krijgen de chauffeurs slechts 2x een kwartier op een dienst van 8 uur. Paula Verhoef, eerste onderhandelaar FNV Streekvervoer: ‘De werkgevers moesten een beweging maken om de werkdruk iets te verminderen. Dat wilden ze niet. Buschauffeurs hebben nu per dag 2 x 15 minuten pauze. Een extra pauze van 5 minuten is absoluut een redelijke eis. Het is zeer teleurstellend dat de werkgevers niet eens een klein beetje wilden meebewegen. De werkdruk in het streekvervoer is de laatste jaren gierend uit de hand gelopen. We hadden gehoopt eruit te komen, er zijn zelfs bemiddelaars ingezet. Ondanks die handreiking van onze kant zijn werkgevers totaal onredelijk en willen ze niets afspreken.’

Staken doe je niet voor de lol, en al helemaal niet om de reizigers dwars te zitten. Verhoef: ‘De nood is hoog, en staken is helaas het enige middel. In het verleden hebben buschauffeurs en machinisten van hun werkgever hoge boetes gekregen bij publieksvriendelijke acties zoals gratis reizen. Die weg is dus helaas afgesloten.’

De cao Streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.