Busje rijdt pand Telegraaf binnen en vliegt in brand. Krant vermoedt aanslag

Omstreeks 04.00 uur is op de Basisweg een witte Volkswagen Caddy tegen de gevel van de Telegraaf aangereden. Hierna is brand ontstaan. De bestuurder is gevlucht, vermoedelijk in een donderkleurige BMW.

"We vermoeden opzet", zegt de politie. Rond 04.00 uur kreeg de brandweer de melding van het incident. Het voertuig was vlak bij de ingang door de glazen gevel naar binnen gereden waarna het in brand vloog. Van de dader ontbreekt ieder spoor. Over het motief is dus nog niks bekend.

De krant spreekt van een aanslag. "Alles wijst op een aanslag, aldus hoofdredacteur Paul Jansen op de website van de krant. ''Wij laten ons niet intimideren", De Telegraaf al eerder doelwit geweest van bedreigingen.

Op het moment dat de wagen het gebouw in reed, was er alleen bewaking in het pand aanwezig. Die is niet gewond geraakt. De brandweer had de brand snel onder controle.

Vorige week werd het kantoor van weekblad Panorama in Amsterdam nog beschoten met een antitankwapen. In verband met de beschieting is een 41-jarige man uit Woerden opgepakt.

Politiek reageert:

Premier Mark Rutte zegt over de aanslag: De gerichte actie tegen De Telegraaf is een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie. Er is nog veel onduidelijk, maar we zijn alert en waakzaam en de politie doet er alles aan om de dader(s) op te pakken. (1/2)

Ook andere politici spreken schande over de aanslag.