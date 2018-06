Daders Mgr Nolenslaan Schiedam mogelijk ook betrokken bij ontvoering

Er bleek op hun woning te zijn geschoten. Ook vonden toegesnelde agenten een handgranaat op het balkon. De politie is een grootschalig onderzoek gestart en hieruit is naar voren gekomen dat een andere bewoner aan de Mgr Nolenslaan twee weken eerder is ontvoerd. Niet uitgesloten wordt dat de schoten en de granaat voor hem bedoeld waren in plaats van het getroffen gezin. Er is vrijdag een mobiele camera unit geplaatst in de Mgr Nolenslaan, dit in verband met de veiligheid van de bewoners. Daarnaast besloot de burgemeester van Schiedam dat de man voorlopig niet meer aan de Mgr Nolenslaan mag wonen en komen. Hij heeft een woon- en gebiedsverbod.

Vrijdagnacht rond 01.30 uur belden de geschrokken bewoners de politie dat ze wakker waren geworden door een knal en dat er gaten in woon- en slaapkamerraam zaten. Agenten gingen er direct op af, spraken met het gezin en onderzochten de woning op mogelijke sporen. Op het balkon vonden zij toen een granaat. De granaat is daar vermoedelijk neergelegd nadat er gelopen is op het dak en luifel van de winkels onder de woning. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het projectiel op een veilige manier naar het NFI gebracht voor verder onderzoek. Die nacht werd verder uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Uit buurtonderzoek is naar voren gekomen dat twee mannen in donkere kleding zijn gezien bij een donkerkleurige auto. Deze auto is na het incident weggereden, meteen teruggekomen en via de Piersonstraat weer weggereden.



Ontvoering

Uit onderzoek is gebleken dat twee weken geleden, in de nacht van 29 op 30 mei rond 23.40 uur, een 46-jarige man is ontvoerd aan de Alphons Ariensstraat in Schiedam door 3 mannen die vertelden dat ze van de politie waren. Hij is mishandeld, bedreigd en gekneveld en raakte hierbij gewond. Op de Johan Braakensiekstraat moest de man rond 03.00 uur uitstappen. Hij schreeuwde om hulp en een getuige die dit hoorde alarmeerde de politie. Zijn belagers gingen er toen vandoor. Er is meteen een onderzoek ingesteld.

Niet uitgesloten wordt dat de schoten en de granaat voor hem bedoeld waren in plaats van het getroffen gezin aan de Mgr Nolenslaan. Na de ontvoering is de auto van de 46-jarige man uit Schiedam verdwenen. Mogelijk is deze door zijn belagers gestolen. Het team is op zoek naar deze auto. Het gaat om een donkergrijze KIA Sportage, 21-XZR-2 kenteken.

Help ons deze zaak op te lossen

Het politieonderzoek naar beide incidenten is in volle gang en het team is op zoek naar getuigen.