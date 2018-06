Overlevingskansen voor verdwaalde potvis klein

Het dier is vanochtend ter hoogte van Petten en Callandsoog waargenomen. De potvis vertoont nog steeds hetzelfde gedrag. Hij (of zij) is gedesoriënteerd en beweegt bijna niet. Een woordvoerder van de Kustwacht zegt dat de potvis zwaar in de problemen zit, omdat hij in de Noordzee zwemt. Daar is het eigenlijk veel te ondiep en er is veel te weinig voedsel voor het dier.

Scheepvaart gealarmeerd

Maandagavond stapte het team van SOS Dolfijn aan boord bij KNRM om de potvis nogmaals te kunnen observeren. Het dier bleek ten opzichte van maandagochtend niet van locatie veranderd. Het kustwachtcentrum alarmeerde alle scheepvaart om te vragen om de koers te wijzigen, zodat er geen schepen in de buurt van het dier zouden komen.

Overlevingskansen potvis klein

SOS Dolfijn op de website: 'Het is voor een potvis in de Noordzee heel lastig om de goede weg naar het eigen leefgebied te vinden. Het heeft weinig zin het dier van zijn plek weg te jagen. Dat zal het dier niet helpen bij het terugvinden van zijn oorspronkelijke route en alleen extra stress veroorzaken. Vooralsnog kiezen we er daarom voor het dier met rust te laten in de hoop dat het vanzelf besluit zijn weg weer te vervolgen. De overlevingskansen van potvissen in de Noordzee zijn klein. Het zijn diepzee-dieren die zich voeden met grote inktvissen. Het dier heeft voldoende voeding nodig om te overleven. Hoe langer het zich in de Noordzee bevindt hoe langer het dier te weinig voeding binnen zal krijgen en daardoor verder zal verzwakken.'