Rechercheteam houdt derde verdachte aan voor dood Zino Ignasia

Ignasia, een 30-jarige inwoner uit Roermond, werd vorige week vrijdag gedood bij een schietincident in een woning aan het Sandelingplein. Met de aanhouding van deze Rotterdammer denkt het rechercheteam de drie hoofdverdachten van dit schietincident aangehouden te hebben. Het onderzoek naar de toedracht gaat onverminderd verder.

Getuigen zagen na het schietincident die vrijdag 15 juni twee mannen uit het portiek rennen en in een auto vertrekken. Agenten zochten in de omgeving naar het tweetal én de auto. Rond 21.35 uur reed de genoemde auto op de Maasboulevard. Daar zetten agenten de auto aan de kant en hielden de 34-jarige bestuurder aan. Een groot onderzoek werd gestart waarbij ook een oproep aan het publiek werd gedaan. Dat leverde waardevolle tips en beelden op waardoor gisteren een 32-jarige Rotterdammer kon worden aangehouden. Uit het rechercheonderzoek kwam een derde verdachte naar voren. Dit heeft gistermiddag geleid tot de aanhouding van de 21-jarige Rotterdammer.

Nog steeds vragen

Het onderzoeksteam gaat verder. Er zijn nog steeds vragen die beantwoord moeten worden; zo is de politie nog steeds op zoek naar de tas die de daders op hun vlucht bij zich droegen. Ook wil de politie nog steeds graag weten wat Zino die vrijdag 15 juni in Rotterdam kwam doen. Tips zijn nog altijd van harte welkom. Heeft u informatie en nog niet met de politie gesproken bel dan de gratis opsporingstiplijn 0800-6070, of voor een vertrouwelijk gesprek met het Team Criminele Inlichtingen 079-3458999 of anoniem via M. 0800-7000.

Hoogste prioriteit

De aanpak van vuurwapengeweld heeft de hoogste prioriteit. Analyses, trainingen en het verzamelen van informatie. Allemaal hard nodig om de ‘spelers’ in beeld te brengen en verbanden tussen verschillende zaken te leggen. Dit alles om nog meer te kunnen voorkomen en door te pakken waar nodig.

Wapens de Wijk Uit

Alleen repressie is niet voldoende. Vuurwapenbezit en het gebruik ervan is een mentaliteitsprobleem. Daarom juicht de politie het burgerinitiatief Wapens de Wijk Uit van harte toe. Op www.wapensdewijkuit.nl is te lezen hoe bewoners en ondernemers de handen ineen slaan om een vuist te maken tegen vuurwapengeweld. Want vuurwapenbezit en vuurwapengeweld is onacceptabel. Meld het als je weet dat iemand een vuurwapen bezit. Dat mag ook anoniem via M. 0800-7000.