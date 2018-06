Man gepakt voor mishandeling verkeersregelaar

Op dinsdagmiddag is op het bureau aan de Vogelstraat een 22-jarige man uit Breda aangehouden.

De politie verdenkt hem ervan zondagmiddag in een Empel een 56-jarige verkeersregelaar een gebroken kaak te hebben geslagen. De politie startte zondagmiddag direct een onderzoek. Er werden bewakingsbeelden uitgekeken en er is een groot aantal getuigen gehoord. Mede dankzij hun verklaringen werd de identiteit van de verdachte duidelijk. Hij is ingesloten voor verhoor.