Partij voor de Dieren: geen vee-industriebeurs meer in Utrecht!

Een vee-industriebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht: dat kan écht niet in een stad die zegt diervriendelijk te zijn.

Dat is de conclusie van Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht, die afgelopen vrijdag op onderzoek uit ging op de VIV Europe 2018 beurs, waarop bedrijven uit de vee-industrie hun producten toonden om dieren zo snel en zo efficiënt mogelijk te ‘verwerken’ voor consumptie.

Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht ging naar de beurs om te controleren of er levende dieren werden gebruikt en welke producten er werden aangeprezen, die mogelijk in Nederland niet eens meer gebruikt mogen worden. Esther Korteweg, werkgroepcoördinator PvdD Utrecht: “Levende dieren waren er gelukkig niet, maar er werden wel dode kippen in stukken gesneden en er stonden opgezette kippen. Er was vooral aandacht voor het huisvesten, vervoeren, doden en ‘verwerken’ van kippen. Zo werden er legbatterijen verkocht en zagen we machines met bijbehorende video’s die erop gericht zijn om zo snel mogelijk zoveel mogelijk dieren (levend en dood) te vervoeren, te doden en in stukken te hakken. De grootschaligheid en de in onze ogen kille bedrijfsvoering hebben ons geschokt. We zagen geen enkel medeleven met de dieren; zij werden uitsluitend als producten gezien”

De Partij voor de Dieren vindt dat de Jaarbeurs dit soort beurzen niet meer zou moeten faciliteren. Er is in de maatschappij een steeds grotere groep mensen die bezig is met dierenwelzijn en plantaardig eten, en er is steeds meer weerstand tegen de intensieve veehouderij. Korteweg: “Waarom vindt de Jaarbeurs – die al meerdere keren ook grootschalige evenementen met dieren organiseerde* – het nodig om buitenlandse vee-industriëlen in Utrecht te ontvangen en hen te tonen hoe je dieren als producten kunt behandelen? Dit past niet in een diervriendelijk Utrecht en we willen dan ook dat de Jaarbeurs haar bedrijfsvoering nu écht diervriendelijker gaat maken. Juist een groot bedrijf als de Jaarbeurs kan veel bewerkstelligen als zij stelling neemt tegen dierenleed.”



Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht zal haar bevindingen doorgeven aan de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren, aangezien de vee-industrie onder landelijk beleid valt.