Baas No Surrender Henk Kuipers nog niet op vrije voeten

No Surrender-voorman Henk Kuipers bllijft vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen dinsdag beslist.

De 53-jarige Kuipers uit Emmen wordt verdacht van ernstige misdrijven, zoals leiding geven aan een criminele organisatie, zware mishandeling, valsheid in geschrifte en afpersing. Twee No Surrender-kopstukken Rico R. (41) uit Hulst en Theo ten V (41) uit Klazineveen komen vanwege dezlefde redenen niet vrij, zo meldt RTV Drenthe.

Klaas Otto (50), de oprichter van de club en geen No Surrenderlid meer, kwam in april vrij na anderhalf jaar voorlopige hechtenis. De behandeling van zijn strafzaak staat deze zomer gepland. De zaak tegen andere No Surrenderverdachten volgt in 2019.