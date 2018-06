NVWA gaat tijgermug bestrijden in Almere

De NVWA bestrijdt uit voorzorg invasieve exotische muggen die in Nederland worden aangetroffen.

De NVWA start deze week met de bestrijding van de tijgermug op De Vaart. Dit gebeurt in een gebied van 500 meter rondom de vindlocatie. De NVWA verspreidt in dit gebied een brief over de vondst en de bestrijdingsmaatregelen.

De bestrijding is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat de Aziatische tijgermug zich vestigen in Nederland. Eitjes van de tijgermug kunnen overleven tijdens internationale transporten en worden zo verplaatst tussen landen. De kans dat tijgermuggen in Nederland tropische ziekten overdragen, is te verwaarlozen. Deze ziekten komen volgens het RIVM in Nederland vrijwel niet voor. Alleen muggen die besmet zijn - door eerst een ziek persoon te steken, kunnen ziekten aan andere mensen overbrengen.