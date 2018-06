Men at Work toch failliet

Kledingwinkelketen Men at Work is toch failliet.

Nadat het bedrijf vrijdag uitstel van betaling kreeg, keek bewindsvoerder Evert Baart of een faillissement nog afgewend kon worden, maar dat bleek niet het geval. Nu onderzoekt Baart als curator of er een doorstart mogelijk is. Baart wil als het even kan de meeste winkels, behalve de kleinere filialen, openhouden. Om welke vestigingen het dan gaat is nog niet duidelijk.

Bij het faillissement gaat het om de 27 winkels in Nederland van Men at Work. Er zijn ook drie vestigingen in België, maar die vallen niet onder failliet verklaarde BV. In Nederland werken in totaal 425 mensnen mij het bedrijf. Eerder in juni werd al bekend dat de winkelketen in zwaar weer zat. Daarom werden er toen kostenbesparingen doorgevoerd, zoals het ontslag van een onbekend aantal medewerkers. Ook werd de samenwerking met enkele merken beëindigd en hielden verschillende vestigingen een opheffingsuitverkoop.