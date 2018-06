18 jaar cel voor poging moord op zusje en haar vriend

Een 27-jarige man uit Lelystad is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. Hij probeerde vorig jaar februari in Lelystad zijn zusje en haar vriend te vermoorden. De zaak is behandeld in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol.

Voorgeschiedenis

Er is een voorgeschiedenis tussen de familie van de verdachte en zijn zusje en haar vriend. In 2016 heeft er een geweldsincident plaatsgevonden in De Eem in Lelystad. Een aantal maanden later gebruikte een familielid de omschrijving in bankoverboekingen van één eurocent om bedreigingen te uiten. Het zusje van de verdachte heeft het ouderlijk huis verlaten omdat zij een liefdesrelatie had. Die vriend kwam niet uit de Jezidi-cultuur. In het dossier bevinden zich sterke aanwijzingen dat er sprake is van eergerelateerd geweld.

Gereanimeerd

De verdachte heeft urenlang voor het station in Lelystad gewacht op zijn zusje en haar vriend. Hij richtte het vuurwapen op de vriend en schoot, maar miste. Zijn zusje sprong in het water. Hij richtte het wapen toen op zijn zusje, maar het wapen weigerde. Toen zij uit het water probeerde te klimmen heeft hij haar in het water gegooid. Na een worsteling heeft hij haar minutenlang onder water gehouden tot zij niet meer bewoog. Als ze niet was gereanimeerd was ze overleden.

Strafmaat

Het gaat om een zeer gewelddadig incident dat op klaarlichte dag op de openbare weg vlakbij het centraal station in Lelystad heeft plaatsgevonden. Het is op geen enkele manier aan de verdachte te danken dat de slachtoffers het hebben overleefd. Dit alles brengt de rechtbank ertoe om een lange celstraf op te leggen. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.