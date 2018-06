Extra beveiliging bij redacties in Amsterdam

Naar aanleiding van de aanslagen bij de Telegraaf en Panorama heeft de Amsterdamse driehoek besloten maatregelen te nemen. Het gaat om het inzetten van zichtbare maatregelen waaronder cameratoezicht bij vijf redacties. Hoewel er geen concrete informatie is dat er opnieuw een incident plaats zal vinden, kan niets worden uitgesloten. De driehoek - burgemeester, hoofdofficier van justitie en de eenheidschef - zijn zeer geschokt door de gebeurtenissen. Persvrijheid is een belangrijke steunpilaar voor de democratie.

De gebeurtenissen zijn voor de driehoek reden om het zekere voor het onzekere te nemen. In afwachting van de eerste uitkomsten van het opsporingsonderzoek, worden maatregelen getroffen. Geen enkel scenario wordt in het opsporingsonderzoek uitgesloten maar één van de scenario’s is dat de incidenten verband houden met recente publicaties over georganiseerde criminaliteit. Bij redacties in Amsterdam die regelmatig schrijven over georganiseerde criminaliteit, worden maatregelen aangeboden.

Maatregelen

De maatregelen zijn bijvoorbeeld het schouwen van de panden. Tijdens een schouw wordt met specialisten gekeken naar eenvoudige maatregelen om het gebouw zo veilig mogelijk te maken. Daarnaast wordt cameratoezicht ingezet en is zichtbaar politietoezicht aanwezig. Deze maatregelen worden getroffen voor de gebouwen waarin de redacties van de Telegraaf, Panorama, Nieuwe Revu, AT5, Het Parool, de Volkskrant, Trouw en NRC zijn gehuisvest.