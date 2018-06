Man dreigt met mes in Rotterdams stadhuis

De man die vanmiddag even voor voor 16:00 uur met een mes dreigde in het Rotterdamse stadhuis, wilde aandacht voor zijn persoonlijke situatie.

De beveiliging waarschuwde de politie, die hem kon aanhouden met inzet van een politiehond en een taser. Het betreft een 29-jarige man uit Rotterdam.

Het onderzoek is in volle gang. Naast het verhoren van de man spreken agenten met getuigen en worden ondermeer politiesystemen gecheckt om een breder beeld te krijgen.

De man krijgt later passende zorg aangeboden. Hij is in verzekering gesteld, maar wordt momenteel in het ziekenhuis behandeld voor de hondenbeet die hij opliep.