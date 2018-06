Landelijke staking streekvervoer begonnen

De staking duurt minstens 72 uur, maar kan ook onbepaalde tijd duren. De chauffeurs zijn van plan te blijven staken, totdat de CAO wordt aangepast. Een buschauffeur van Connexxion op de bijeenkomst bij Schiphol tegen de NOS: 'Dit kan nog wel eens een lange strijd gaan worden. Het ligt eraan hoelang mensen het financieel vol kunnen houden om te staken.' Een 62-jarige chauffeur die al 25 jaar in het vak zit vertelt aan de omroep: 'Het belangrijkste is dat ik mijn werk op een normale manier kan gaan doen. Al jaren wordt het drukker en drukker. Drukker door passagiers, drukker in het verkeer. Na een werkdag ben je helemaal opgebrand, en tíjdens heb je niet eens tijd om je brood te eten.' Het gaat de chauffeurs voornamelijk om de enorme werkdruk. 'We hebben niet eens plaspauzes. Dat zorgt voor kwaad bloed.'

Geen bussen en geen regionale treinen

Door de actie's rijden er geen bussen van Connexxion, Arriva, Qbuzz, Keolis, EBS en HERMES. Ook regionale treinlijnen in Limburg en rond Amersfoort, Zwolle en Arnhem rijden vandaag niet. Het stadsvervoer in Amsterdam (GVB) en Den Haag (HTM) valt niet onder de actie. In Rotterdam rijdt een deel van de trams en bussen niet.

Volgens somige berichten is er sprake van intimidatie van chauffeurs. BNR meldt dat mensen die wel passagiers willen vervoeren op de foto worden gezet. Volgens de vakbonden moet zo worden vastgelegd of stakingsregels worden overtreden door vervangende krachten in te zetten op lijnen waar gestaakt wordt.

Duur staking onduidelijk

Hoe lang de staking gaat duren is onduidelijk. Vakbond CNV zegt tot en met vrijdag te staken en daarna te bekijken of verdere acties nodig zijn. FNV kondigt echter een staking voor ''onbepaalde tijd" aan, die zeker tot en met zondag kan duren.