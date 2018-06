Route betrokken auto's bekend na aanslag de Telegraaf

Op de Noordkaperweg in Amsterdam Noord is de vermoedelijke vluchtauto van de brandstichting van het gebouw van de uitgeverij aan de Basisweg aangetroffen. De politie vraagt getuigen zicht te melden die mogelijk iets hebben gezien of beeldmateriaal hebben.

Vanochtend rond 04.00 uur hoorde men een harde knal en vervolgens bleek dat op een parkeerplaats nabij de oprit ‘Volendam - Hengelo’ van de A10 een Audi in brand stond. De recherche gaat er van uit dat de dader(s) gisteren met deze auto zijn gevlucht.

Kenteken uitgebrande auto zelfde als vluchtauto

De uitgebrande auto die vanochtend is aangetroffen op de Noordkaperweg was voorzien van een gestolen kenteken en kwam overeen met het kenteken van de donkerkleurige Audi is gisterochtend wegreed bij de Basisweg. De auto is vanochtend op de plaats waar de auto uitbrandde forensisch onderzocht en is overgebracht naar een opslagplaats waar nog een nader onderzoek plaatsvind. De politie heeft naar aanleiding van de getuigenoproep van gisteren meerdere tips gekregen en het TGO-team dat het onderzoek uitvoert bekijkt deze op de bruikbaarheid daarvan.

Route van de betrokken voertuigen bekend

De voertuigen die betrokken waren bij het inrijden en de brandstichting van het kantorenpand aan de Basisweg op dinsdag 26 juni zijn een Zwarte Audi RS 5 en een Witte Volkwagen Caddy. Beide voertuigen reden gezamenlijk in de richting Haarlemmerweg over de Burgemeester de Vlugtlaan. Zij sloegen linksaf de Seineweg op en kwamen uit op de Basisweg. Beide voertuigen zijn gestolen en voorzien van valse kentekenplaten.

Om 03.53 uur rijdt de Volkswagen Caddy tegen het kantoorpand, waarna de bestuurder uitstapt en de auto in brand steekt. Hij rent dan naar een gereedstaande, naar nu blijkt, een zwarte Audi A5 RS. Deze rijdt weg in de richting van de A10.

Op woensdag 27 juni 2018 komt - 24 uur later - om 03.54 uur een melding binnen dat op een parkeerplaats op de Noordkaperweg een auto in brand staat. Deze parkeerplaats ligt ter hoogte van de oprit A10 Volendam - Hengelo.