5000 huizen in aardbevingsgebied moeten direct worden versterkt

Op een persconferentie in Den Haag laat inspecteur-generaal van het Mijnwezen Theodor Kockeljoren weten dat er maatregelen moeten worden genomen, nu de gaswinning voorlopig doorgaat. Kockelkoren vindt dat er snel duidelijkheid moet komen voor de bewoners. Er zijn zo'n 1900 huizen die zonder versterking niet voldoen aan de normen. Dit meldt onder meer Dagblad van het Noorden woensdag. Verder vindt SodM dat de gaswinning zo snel mogelijk omlaag moet naar 12 miljoen kuub gas per jaar. De toezichthouder vindt ook dat de minister aanvullende maatregelen moet nemen om de afbouw van de gaswinning te stimuleren. Zo luid het advies dat er een verbod moet komen voor grootgebruikers op het gebruik van Gronings gas.

Afbouw gaswinning en versterking belangrijk

SodM schrijft: 'Voor de veiligheid van Groningen is zowel de afbouw van de gaswinning als de versterking van de gebouwen van belang. Daarom is niet alleen naar het versterkingsprogramma gekeken, maar ook naar het afbouwplan van minister Wiebes (Economische Zaken).

Bevingskans neemt toe bij gelijke winning

In het advies schrijft de toezichthouder dat de kans op aardbevingen bij gelijkblijvende gaswinning toeneemt. Tussen 2019 en 2020 gaat dat om een kleine toename. In de drie jaar daarna halveert de kans met de komst van een stikstofinstallatie. In de periode tussen 2024 en 2030 neemt de kans verder af, omdat de productie dan beëindigd moet zijn. Ook na de beëindiging blijft de kans op bevingen, ook zware bevingen, en op schade, al is die kleiner.