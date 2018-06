Burenruzie loopt uit op uit de hand, drie arrestaties

Bij een burenruzie in de wijk Baai 1 zijn dinsdagavond omstreeks 22.30 uur door de politie drie arrestaties verricht, een 51-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Breda werden aangehouden voor openlijke geweldpleging en een 35-jarige man die zich met die aanhoudingen bemoeide, werd ook opgepakt.

Een 26-jarige man en zijn 16-jarig zusje hebben aangifte gedaan van mishandeling. Zij verklaren dat die 51-jarige man en zijn 29-jarige dochter kennelijk bij de buren op bezoek waren. Zij hebben al jaren problemen met die buren. Rond 22.00 uur stonden die mensen voor hun woning. Die twee personen stonden luid in hun richting te schreeuwen en te dreigen. Broer en zus gingen naar buiten en werden, zo verklaren zij, door die vader en zijn dochter in hun gezicht geslagen en bespuugde Vanwege het opstootje werden meerdere politie eenheden ter plaatse gestuurd. Zij hebben twee verdachten gearresteerd. De 35-jarige buurman van de aangevers werd ook aangehouden. Hij bemoeide zich met de aanhoudingen en weigerde naar binnen te gaan. Hij werd daarop ook gearresteerd waarbij hij zich flink verzette. De recherche stelt een nader onderzoek in naar de toedracht van het incident.