Zomer op komst, meer kans op stank in huis

De zomer is weer begonnen. Tropische temperaturen, lange avonden en veel zon. Heerlijk! Er is alleen een nadeel: de kans op stank in huis neemt toe. Heel vervelend, en lastig als je niet weet waar het vandaan komt. In dit artikel lees je een aantal veelvoorkomende oorzaken van stank in huis. Inclusief oplossingen natuurlijk.

Stank in huis door afval

Bij warm weer gaat afval sneller stinken. Sterker nog: afval kan in de zomer zelfs voor behoorlijke stankoverlast zorgen. Er zijn een aantal tips om de stank door afval in huis te beperken. Zet bijvoorbeeld de afvalcontainer in de schaduw en laat nat afval goed uitlekken voordat het de container in gaat. Ook helpt het de container regelmatig te legen en daarna schoon te maken met water en azijn.

Stank in huis door ongedierte

Stank in huis is regelmatig te wijden aan muizen of ratten of ander dood ongedierte. Bij hoge temperaturen gaan dode muizen of ratten sneller rotten. En dit ruik je. Het zorgt voor een vieze kadavergeur in huis, vergelijkbaar met de geur van rauw vlees waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is. De geur ruikt u wanneer er ergens onder de vloer, op het plafond of tussen de vloeren een dode muis ligt. Deze geur houdt meestal zo’n twee tot drie weken aan, tot het overschot in zijn geheel is afgebroken.

Stank in huis door de radiator

Zomer betekent warmte. Geen reden om de radiator op te stoken, zou je denken. Maar als het na een paar weken opeens koud wordt en je de radiator na een rustperiode weer aanzet, kan dit gepaard gaan met een vervelende geur. Het is daarom niet onverstandig om de verwarming op wat minder warme dagen af en toe eens aan te zetten.

Weg met die stank in huis

Heb je last van stankoverlast in huis en wil je weten hoe dat komt? Ga dan je neus achterna. De stank kan van de gekste plekken komen. Vanuit een leiding of putje bijvoorbeeld. Of tussen vloerplanken, kuipruimtes, het plafond of vanuit de spouwmuren. Kijk bijvoorbeeld eens achter de plinten. Een dak van teer kan ook behoorlijk stinken in de zomer. Het is in belangrijk om iets te doen aan de luchtkwaliteit in huis, want vaak zorgt (de oorzaak van) stankoverlast ook voor gezondheidsklachten. Een goede tip is het plaatsen van een ventilatierooster, zodat je altijd frisse lucht in huis hebt.