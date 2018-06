Moeder dode baby Sloterplas is vrouw van 25

De rechtbank in Amsterdam heeft de voorlopige hechtenis van de vrouw geschorst en zij mag de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om haar wel of niet te vervolgen in vrijheid mag afwachten. Dat heeft de rechtbank dinsdag 26 juni besloten.

De recherche is de vrouw op het spoor gekomen via de vader van de dode baby. Deze 30-jarige man is in beeld gekomen op basis van DNA-verwantschapsonderzoek. De man is door de politie als getuige gehoord en via de vader heeft de recherche de identiteit van de moeder weten te achterhalen. Zij is vervolgens op woensdag 13 juni aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de baby en het wegmaken van het babylijkje. Het OM had haar alle beperkingen opgelegd. Vandaar dat nu pas melding wordt gemaakt van de aanhouding.

Op woensdag 8 juni 2016 vond een wandelaar een dode baby bij de Sloterplas in Amsterdam. Het pasgeboren jongetje zat in een tas en een doek. Vanaf dat moment heeft de politie hard gewerkt aan het onderzoek. Het is niet duidelijk wanneer de baby, een jongetje, precies is overleden en hoelang hij op de locatie heeft gelegen. Het pasgeboren kindje was hooguit een paar dagen oud en is waarschijnlijk geboren na een vrijwel voldragen zwangerschap van minimaal 36 weken. Het kindje had een erg laag geboortegewicht en woog ongeveer 1700 gram.

Het jongetje is op maandag 29 augustus 2016 begraven. De begrafenis is geregeld door de gemeente en ook de politie was aanwezig. Iedereen die afscheid wilde nemen was welkom.