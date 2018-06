Bestuurslid Leidse studentenvereniging treed af om seksueel wangedrag

In een persbericht laat de studentenvereniging weten: ''Wij zijn geschrokken van de inhoud van de brief die ons gisteren een uur voor de ledenvergadering onder ogen is gekomen. In de brief wordt gesproken over een incident van ongewenst, intimiderend gedrag waarbij een vrouwelijk lid van onze vereniging alsmede een bestuurslid betrokken was. Dit incident heeft voor het huidige bestuursjaar plaatsgevonden en was bij het bestuur niet bekend.

In de brief wordt tevens gesproken over twee andere incidenten, deze waren wel bekend bij het bestuur. Namelijk eind september zijn deze bij het Bestuur aangekaart. Toentertijd is het Bestuur met de twee vrouwelijke leden en het desbetreffende bestuurslid in gesprek gegaan. De twee vrouwen gaven aan dat het voor hen goed afgehandeld was en de betrokken personen zijn daarna op goede voet verder gegaan. Het Bestuur heeft in dat vertrouwen geen verdere acties ondernomen.

Een onafhankelijke commissie zal gevraagd worden onderzoek te doen naar de in de brief genoemde incidenten en het handelen van het Bestuur. Het desbetreffende bestuurslid heeft tijdens de ledenvergadering waarin dit is besproken zelf besloten op non-actief gesteld te willen worden, in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

Wij willen graag benadrukken dat wij er voortdurend naar streven om een vereniging te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig kan voelen. Vanuit dit perspectief vinden wij het van belang om gehoor te geven aan eenieder die het gevoel heeft niet op deze manier behandeld te worden en nemen dit bericht dan ook zeer serieus.''

Onze officiële website is op dit moment uit de lucht wegens het grote webverkeer. Wij doen er alles aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.