Nederlandse man (58) overlijdt tijdens Giro di Kika na valpartij

Het is vandaag een zwarte dag voor de Giro di KiKa. Vandaag is in Italië tijdens de derde etappe van de zesdaagse wielertocht, Giro di KiKa, een van de deelnemers (een 58-jarige man) ernstig ten val gekomen. Ondanks hulp ter plaatse heeft het slachtoffer het niet overleefd.

Zijn echtgenote reisde mee als begeleider en heeft de wens uitgesproken het evenement voort te zetten omdat dit is wat hij gewild had. Zo starten de overige 108 renners morgen aan Etappe 4 van Castiglione del Lago naar Siena. Deze fantastische groep renners zet zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting Kinderen Kankervrij. Zij fietsen de laatste drie etappes voor deze geweldige deelnemer, die zich altijd met hart en ziel voor KiKa inzette.



KiKa wil haar diepste medeleven betuigen aan familie en nabestaanden.



Op verzoek van de familie doen we geen nadere mededelingen over het tragische incident.