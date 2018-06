Rijksrecherche start onderzoek naar mogelijk lek vertrouwenscommissie Amsterdam

Begin mei deed de voorzitter van de vertrouwenscommissie aangifte naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf. Hierin werd onder meer geschreven over de benoemingsprocedure en hoe de commissie overlegt. De Amsterdamse politie heeft in opdracht van het OM een feitenonderzoek verricht en de resultaten hiervan aan het OM voorgelegd.

Na bestudering van de onderzoeksresultaten is het OM van oordeel dat er voldoende aanknopingspunten zijn om nader onderzoek te verrichten. Het onderzoek staat onder leiding van het Landelijk Parket.

In het onderzoek door de rijksrecherche worden ook recente mediaberichten meegenomen.