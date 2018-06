NVWA wijst beschuldigingen RTL Nieuws van de hand

Bij het keuren van een speeltoestel in de speelhal in Grotebroek heeft volgens het RTL Nieuws de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) steken laten vallen. Bij het gebruik van het speeltoestel is de 4-jarige Maurycy in 2015 om het leven gekomen. Volgens RTL Nieuws wist de NVWA al in 2013 dat het luchtkussen niet goedgekeurd was en verzuimde deze buitengebruik te stellen. Tevens zou bij de inspectie gebreken over het hoofd hebben gezien.